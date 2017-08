45-letni turysta z Polski przyjechał na wakacje razem z matką. Jak informuje RMF FM, mężczyzna miał w nocy z niedzieli na poniedziałek wypić dużo alkoholu, a potem chodził po korytarzach hotelu.

Obsługa próbowała go namówić, by wrócił do pokoju, jednak polski turysta zniknął im z oczu. Rano znaleziono jego ciało w hotelowym basenie. Prokuratura sprawdza teraz przyczyny zgonu mężczyzny.