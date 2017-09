Według opublikowanego w piątek komunikatu Białego Domu Trump wyraził "koncepcyjną zgodę" na zakup przez Koreę Południową amerykańskiego sprzętu wojskowego wartości kilku mld dolarów.

Trump i Mun Dze In rozmawiali także o potrzebie rewizji dwustronnego układu o sprzedaży Seulowi amerykańskich pocisków rakietowych. Obecnie obowiązujący układ ogranicza zasięg tych pocisków do 800 km a ciężar przenoszonego ładunku bojowego do 500 kg.

Korea Południowa musi zwiększyć i zmodernizować swój potencjał obronny wobec wzrastającego zagrożenia ze strony Pjongjangu - podkreślili obaj prezydenci.

Korea Północna kontynuuje budowę swojego potencjału rakietowego i nuklearnego mimo zakazujących jej tego rezolucji i sankcji ONZ. Niedawno jej pocisk balistyczny przeleciał nad terytorium Japonii a wcześniej zagroziła odpaleniem rakiet w pobliże amerykańskiej wyspy Guam na Pacyfiku.