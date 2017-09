"Prezydent Republiki wzywa członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do szybkiego zareagowania na kolejny przypadek złamania prawa międzynarodowego przez Koreę Północną" - głosi oświadczenie wydane przez służby prasowe w Pałacu Elizejskim.

"Społeczność międzynarodowa musi potraktować tę nową prowokację z największą stanowczością, by skłonić Koreę Północną do bezwarunkowego powrotu na ścieżkę dialogu oraz by doprowadzić do całkowitego, podlegającego weryfikacji i nieodwracalnego demontażu programu atomowego i balistycznego tego kraju" - dodano.

Media w Pjongjangu podały w niedzielę, że "całkowitym powodzeniem" zakończyła się przeprowadzona przez Koreę Północną próba z użyciem bomby wodorowej przeznaczonej do instalowania na międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM).