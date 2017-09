- Dyskurs, kontrowersyjna debata, która jest solą demokracji i prowadzi do debaty w społeczeństwie, w tym kraju niemal zupełnie upadła, co doprowadziło do wzmocnienia prawego marginesu - powiedział Schulz. Zastrzegł, że nie powtórzyłby słów wypowiedzianych na niedawnym zjeździe SPD, że polityka Merkel jest "zamachem na demokrację". - Polityki nie można uprawiać w "wagonie sypialnym" - dodał.

Merkel po raz kolejny broniła swojej polityki migracyjnej. Decyzja o niezamykaniu granicy dla uchodźców na początku września 2015 roku była słuszna - podkreśliła. Schulz zarzucił jej, że Berlin nie konsultował swojej polityki z innymi krajami UE. Kandydat SPD bronił swojej tezy, że uchodźcy są "cenniejsi niż złoto", wyjaśniając, że miał na myśli ich wiarę w Europę, której brakuje wielu Europejczykom.

Zdaniem ekspertów bezpośrednia dyskusja jest ostatnią szansą Schulza na odwrócenie niekorzystnego dla niego trendu w sondażach przed wyborami 24 września. Jego partia SPD cieszy się poparciem od 22 do 24 proc. wyborców i traci do kierowanej przez Merkel CDU od 14 do 17 punktów procentowych. W bezpośrednich porównaniach poparcie dla Merkel wyraża dwa razy więcej Niemców (57 proc.) niż dla Schulza (28 proc.).

Blisko połowa uprawnionych do głosowania nie zdecydowała jeszcze, czy weźmie udział w wyborach i na kogo odda swój głos.

Niedzielna dyskusja jest jedynym w tej kampanii wyborczej pojedynkiem telewizyjnym Schulza z Merkel. Szefowa rządu nie wyraziła zgody na większą liczbę spotkań.

Pojedynek rozpoczął się o godz. 20.15 i potrwa 95 minut. Dyskusję transmitują na żywo cztery stacje: nadawcy publiczni ARD i ZDF oraz telewizje prywatne RTL i Sat1. Eksperci spodziewają się, że transmisję obejrzy 15 mln widzów.