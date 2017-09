Informacja o tym, że księżna Kate jest w trzeciej ciąży, oficjalnie została potwierdzona w poniedziałek przez Pałac Kensington. Media na całym świecie zaczęły spekulować na ten temat i choć do rozwiązania jeszcze daleko prześcigają się w domysłach, jakiej płci będzie dziecko i kiedy księżna urodzi.

Brytyjski dziennik "The Sun", który rozchodzi się w nakładzie ponad 3 mln egzemplarzy, poszedł o krok dalej i spekuluje, czy do poczęcia nie doszło przypadkiem podczas wizyty pary książęcej w Warszawie. Na okładce swojego wtorkowego wydania sugeruje wprost, że moment ten miał miejsce podczas lipcowej podróży. - Akt warszawski - napisał dziennik.

Skąd te nietypowe przypuszczenia? Księżna Kate nie tak dawno z powodu porannych mdłości, częstych wymiotów i bóli brzucha trafiła na 12 godzin do szpitala. "The Sun" przypomina, że identyczne dolegliwości doskwierały Kate w trakcie poprzednich ciąż i zaczynały się zazwyczaj około 6-7 tygodni po poczęciu. Dziennik idąc tym tokiem myślenia doszedł do wniosku, że Kate musiała zajść w ciążę w połowie lipca, czyli dokładnie wtedy, gdy razem z mężem przebywała w Polsce ze swoją pierwszą oficjalną wizytą.