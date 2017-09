Obu stronom udało się dojść do ugody. Fotograf David Slater pojechał w 2011 roku do Indonezji. Tam spotkał 7-letniego makaka czubatego o imieniu Naruto, który wziął jego aparat i zrobił sobie "selfie".

Popularne zdjęcie zostało wykorzystane m.in. przez Wikipedię. Slater poprosił, by zostało opublikowane, bo nie pozwolił na jego wykorzystanie. Przedstawiciele Wikipedii argumentowali, że skoro zdjęcie zrobił makak, a zwierzęta nie mogą być właścicielami praw autorskich, to fotografia powinna należeć do domeny publicznej.

PETA and photographer David Slater reach settlement in dispute over who owns the rights to a selfie of a monkey https://t.co/aThgZuwE0O pic.twitter.com/fiEk56aCOq — CNN International (@cnni) 12 września 2017

W sprawę włączyła się PETA, która w 2015 roku pozwała Slatera o przypisywanie sobie praw autorskich do zdjęcia, które zrobił 7-letni Naruto. Po dwóch latach obydwie strony doszły do ugody. Slater może używać zdjęcia, ale 25 proc. zysków z jego wykorzystania, ma wpłacić na organizacje, które zajmują się ochroną makaków w Indonezji.

- Dzięki sprawie zwrócono uwagę na ważną kwestię praw zwierząt. Obie strony (PETA i SlateR) popierają to i będą współpracować z sobą w przyszłości - napisano w oficjalnym oświadczeniu. Slater ma jeszcze do opłacenia koszty procesowe. Przyznał, że dwa lata walki w sądzie zrujnowała go do tego stopnia, że rozważa rozpoczęcie kariery "wyprowadzacza psów", by móc wszystko opłacić.