Poparcie dla SPD jest na najniższym poziomie od stycznia br. i nominacji Schulza na kandydata na kanclerza, co doprowadziło do skokowego, lecz jedynie przejściowego wzrostu poparcia dla socjaldemokratów. Strata SPD do CDU i CSU wynosi już 17 pkt. proc.

Gotowość do poparcia AfD, partii domagającej się zamknięcia granic dla migrantów, zadeklarowało 12 proc. ankietowanych - o jeden punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu. Na czwarte miejsce wyszła Wolna Partia Niemiecka (FDP) z 9,5 proc. (+0,5 pkt. proc.) Liberałowie są w tej kadencji poza parlamentem. Lewica cieszy się poparciem 9 proc., a Zieloni 7,5 proc. Obie partie straciły - Lewica 1 pkt. proc., a Zieloni 0,5 pkt. proc.

Gdyby wyborcy mogli wybierać bezpośrednio kanclerza, 51 proc. poparłoby Merkel, a 25 proc. Schulza. Gdyby w wyborach parlamentarnych 24 września partie osiągnęły identyczne wyniki jak w sondażu, partie chadeckie CDU/CSU mogłyby kontynuować koalicję z SPD lub utworzyć koalicję z FDP i Zielonymi. Obie mniejsze partie były dotychczas przeciwne takiej koalicji.

Sondaż Deutschlandtrend został przeprowadzony na zlecenie pierwszego programu telewizji publicznej ARD.