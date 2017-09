Według AFP źródła w śledztwie są raczej zdania, że chodzi o czyn niezrównoważonego osobnika. Świadkowie podali, że był on ubrany na czarno. Po ataku zdołał uciec i do wczesnych godzin popołudniowych nie udało się go zatrzymać. W poszukiwaniach biorą udział funkcjonariusze policji, żandarmerii i straży miejskiej korzystający ze wsparcia śmigłowca latającego nad miastem.

Do dwóch ataków doszło przed południem w przeciągu kilku minut w pobliżu centrum miasta. Życiu dwóch zaatakowanych kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby ratunkowe odwiozły je do miejscowego szpitala - podały źródła zbliżone do śledztwa. Policja i prokuratura zwróciły się do mieszkańców Chalon-sur-Saone, by nie informowali w mediach społecznościowych o działaniach i ruchach sił bezpieczeństwa.