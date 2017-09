Jestem przekonany, że potrzebna jest nowa polityka odprężenia z Rosją - powiedział Gabriel w środę w rozmowie dla RT deutsch. Abstrahując od tego, że w sprawie Krymu i Ukrainy istnieje między nami poważny konflikt, bez współpracy z Rosją nie będziemy mogli rozwiązać wielu problemów na świecie - wyjaśnił szef niemieckiej dyplomacji.

Gabriel określił niedawny pomysł prezydenta Władimira Putina wysłania misji pokojowej ONZ do Donbasu mianem "poważnej propozycji". Jak zaznaczył, Niemcy i Rosja mają różne wyobrażenia o warunkach takiej misji. Szaleństwem byłaby jednak odmowa zajęcia miejsca przy stole i odrzucenie negocjacji - powiedział niemiecki socjaldemokrata. Jeżeli uda się za pomocą projektu z błękitnymi hełmami doprowadzić do zawieszenia broni, to rzeczywiście uważam, że musimy rozpocząć znoszenie sankcji - uważa Gabriel.

Pogląd, który wyznają niektórzy w Europie, że należy znieść sankcje dopiero wtedy, gdy zrealizujemy w stu procentach porozumienie z Mińska, uważam za nierealistyczny - powiedział minister.

RT deutsch jest działającą od 2014 roku w Niemczech filią finansowanej przez państwo rosyjskie stacji telewizyjnej RT. Był to drugi wywiad Gabriela dla tej stacji, uznawanej za tubę propagandową Kremla.

Szef niemieckiej dyplomacji wyjaśnił, że udzielając wywiadu tej stacji chce dotrzeć do obywateli pochodzenia rosyjskiego mieszkających w Niemczech. Powiedział, że rozmawia też z tureckimi mediami. RT cieszy się popularnością wśród 2,5 mln przesiedleńców z byłego ZSRR.