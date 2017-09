Z sondaży exit poll opublikowanych po zamknięciu lokali wyborczych wynika, że na CDU/CSU głosowało 32,5 proc. wyborców. SPD poparło 20 proc., a Alternatywę, która po raz pierwszy weszła do Bundestagu, 13,5 proc. elektoratu.

Chadecja i SPD doznały dotkliwych strat w porównaniu z poprzednimi wyborami. W 2013 roku na chadeków głosowało 41,5 proc., a na socjaldemokratów 25,7 proc. Rezultat SPD jest najgorszym wynikiem tej partii w powojennej historii.

Istniejąca zaledwie od czterech lat narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD) wejdzie po raz pierwszy do niemieckiego parlamentu. Eurosceptyczna partia domaga się zamknięcia granic dla migrantów, usunięcia politycznego islamu z przestrzeni publicznej i zaostrzenia prawa karnego. Po raz pierwszy od lat 50. w Bundestagu reprezentowane będzie ugrupowanie bardziej prawicowe niż CDU i bawarska CSU.

Liberalna FDP dostała 10,5 proc., Lewica 9 proc., a Zieloni 9,5 proc. Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego.

Z SPD koalicji nie będzie

Szef klubu parlamentarnego SPD Thomas Oppermann zapowiedział w niedzielę po ogłoszeniu sondażu exit poll, że jego partia przejdzie do opozycji; SPD otrzymała 20 proc. głosów, co jest najgorszym wynikiem tej partii w powojennej historii Niemiec.

- Miejsce SPD wobec takiego wyniku wyborów jest w opozycji - powiedział Oppermann. Nie znam nikogo w partii, kto przy tym wyniku życzyłby sobie kontynuacji wielkiej koalicji (z CDU/CSU) - zaznaczył polityk SPD. Wynik wyborów jest "głosowaniem przeciwko takiej koalicji".

Oppermann określił Alternatywa dla Niemiec (AfD) mianem "narodowo-konserwatywnej, skrajnie prawicowej" partii, która "częściowo wyznaje ideologię narodowosocjalistyczną".

Oppermann opowiedział się za pozostaniem Martina Schulza na stanowisku przewodniczącego SPD.

SPD była od 2013 koalicjantem CDU/CSU w rządzie Angeli Merkel.

Niemcy wybierały



Będąca faworytką wyborów szefowa CDU oddała głos w lokalu wyborczym zorganizowanym w stołówce Uniwersytetu Humboldtów. Towarzyszył jej mąż Joachim Sauer. Szefowa rządu zawiodła oczekujących w lokalu wyborczym i przed nim dziennikarzy telewizyjnych i radiowych, wstrzymując się - w przeciwieństwie do jej głównego rywala Martina Schulza - od jakiegokolwiek komentarza.

Po wrzuceniu kart wyborczych do urny, Merkel i jej partner bez słowa wyszli z budynku i skierowali się w stronę oczekującego ich rządowego samochodu. Szefowa rządu mieszka w pobliżu Uniwersytetu - naprzeciwko Muzeum Pergamonu.

Kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz głosował w niedzielę w swoim rodzinnym Wuerselen, pod Akwizgranem, w Nadrenii Północnej-Westfalii. 61-letni socjaldemokrata powiedział, że mimo niekorzystnych sondaży, liczy na dobry wynik swojej partii. Schulz powiedział po wyjściu z lokalu wyborczego w miejskim ratuszu, że wielu uprawnionych do głosowania nie zdecydowało jeszcze, czy i na kogo będzie głosować.

- Mam nadzieję, że jak najwięcej osób skorzysta dziś z prawa głosu; by zapewnić Niemcom demokratyczną przyszłość, powinni oddać głos na jedną z partii demokratycznych - zaznaczył polityk SPD, dając w ten sposób do rozumienia, by nie głosować na antymigrancką i antyislamską Alternatywę dla Niemiec (AfD). Podczas ostatniego wiecu wyborczego w sobotę w Akwizgranie, Schulz ostrzegał przed Alternatywą, która jest jego zdaniem partią skrajnie prawicową. Schulz ujawnił, że otrzymał maila od uchodźcy z Syrii, który napisał mu, że w jego kraju ludzie domagający się prawa do wolnych wyborów, są zabijani.

- Mam nadzieję, że wielu niezdecydowanych zagłosuje na moją partię - powiedział Schulz - SPD posiada siłę, by bronić demokracji.

Tak było 4 lata temu

Cztery lata temu CDU/CSU zdobyły 41,5 proc., SPD 25,7 proc., Lewica 8,6 proc., a Zieloni 8,4 proc. FDP i AfD nie przekroczyły w 2013 roku progu wyborczego.

Każdy wyborca dysponował dwoma głosami: jeden oddaje na konkretnego kandydata w swoim okręgu wyborczym, a drugi na listę partyjną. Bundestag liczy 598 miejsc, jednak w praktyce, ze względu na ordynację wyborczą, liczba posłów jest znacznie większa. W dobiegającej końca kadencji jest ich 631.

Na początku lat 70. frekwencja wyborcza w RFN przekraczała 90 proc. Obecnie do urn idzie około 70 proc. uprawnionych.

Nowy Bundestag musi zebrać się najpóźniej 30 dni po wyborach. Wybór kanclerza przez parlament nastąpi dopiero po zakończeniu rozmów koalicyjnych.