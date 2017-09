Frauke Petry poinformowała o tym na spotkaniu kierownictwa Alternatywy z dziennikarzami w Berlinie, po czym wyszła z sali konferencyjnej. Szefowa AfD, która zdobyła mandat w Dreźnie, zapowiedziała, że w parlamencie będzie niezależną posłanką.

Petry wyjaśniła, że za swoje zadanie uważa przygotowanie przejęcia władzy w 2021 roku. Zaznaczyła, że chce zająć się kwestiami programowymi, aby przedstawić wyborcom konkretną ofertę, a nie zaprzątać sobie głowę absurdalnymi wypowiedziami.

W AfD istnieje programowy spór - podkreśliła Petry. Jak zaznaczyła, AfD powinna być klasyczną partią konserwatywną i powinna prowadzić politykę realistyczną. Szefowa AfD zarzucała innym członkom kierownictwa, że zbyt radykalnymi hasłami zniechęcili wyborców centrowych do głosowania na partię.

Petry należała do grupy działaczy, którzy zakładali cztery lata temu AfD. W zeszłym roku straciła wpływ na politykę partii na rzecz działaczy reprezentujących poglądy nacjonalistyczne. Współprzewodniczący AfD Joerg Meuthen ostro skrytykował zachowanie Petry. Jak powiedział, jej demonstracyjne zachowanie nie pomoże partii i jest nie do zaakceptowania.

Antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec zdobyła w wyborach do Bundestagu 12,6 proc. głosów i po raz pierwszy od powstania w 2013 roku wejdzie do parlamentu.

Wyborczy lider AfD Alexander Gauland bronił podczas konferencji swoich kontrowersyjnych słów wypowiedzianych w niedzielę po ogłoszeniu wyników wyborów. Gauland powiedział, że będzie polował na kanclerz Angelę Merkel i zapowiedział, że jego partia odzyska kraj i naród.

W brytyjskim parlamencie nikt by się nie ekscytował słowami, że będziemy polować na rząd - powiedział Gauland. Jego zdaniem debaty w Bundestagu w latach 70. były znacznie ostrzejsze i świadczyły o sile demokracji. Z naszą demokracją stało się coś niedobrego" - zauważył. To oczywiste, że należy polować na rząd. Trzeba polować na niego w ramach parlamentarnej debaty - wyjaśnił.

Odnosząc się do słów o odzyskaniu kraju, Gauland wyjaśnił, że AfD dąży do zmiany polityki. Zarzucił Merkel, że sprowadziła do Niemiec milion obcych ludzi, którzy zabrali (Niemcom) kawałek kraju". "AfD nie chce tego. Zostaliśmy wybrani, żeby tę politykę twardo zmieniać - dodał. Nie chcemy stracić Niemiec wskutek inwazji ludzi z obcych kultur - podkreślił Gauland.