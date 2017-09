Dekret nakazuje, by w ciągu 30 dni powstało ministerialne ciało, które ma doradzać w tej sprawie, a decyzja króla ma wejść w życie do czerwca 2018 roku. Na dekret królewski zareagował natychmiast Departament Stanu USA, który nazwał go "wspaniałym krokiem we właściwym kierunku".

W sobotę Saudyjki po raz pierwszy w historii królestwa weszły na stadion narodowy w Rijadzie, gdzie mogły uczestniczyć w uroczystościach związanych z obchodami 87. rocznicy założenia państwa.

Arabia Saudyjska, w której obowiązuje szczególnie surowa, wahabicka interpretacja islamu, jest jednym z ostatnich krajów na świecie, w których kobiety wciąż obowiązuje wiele ograniczeń. Panie nie mogą wychodzić z domu bez ubioru osłaniającego twarz i ciało. Jeśli nie towarzyszy im mężczyzna, nie mają prawa podróżować.

Kobieta musi mieć zgodę męskiego opiekuna, ojca, męża, brata lub syna, aby wyjść za mąż, uzyskać paszport, wyjechać za granicę, pójść na studia czy poddać się niektórym operacjom medycznym.

Król Salman rozpoczął łagodzenie surowych restrykcji wobec kobiet w maju, gdy wydał dekret głoszący, że kobiety nie muszą już uzyskiwać zgody męskiego opiekuna na oficjalne usługi, "chyba że zaistnieje prawna podstawa" w prawie muzułmańskim.