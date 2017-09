Musimy pracować nad integracją (uchodźców), nad dobrowolnymi powrotami osób, które nie dostały azylu, nad ujednoliceniem azylu na poziomie europejskim, bo nie jest możliwe, by było 27 różnych reżimów azylowych w Europie - powiedział Gentiloni na konferencji prasowej.

Nie jest możliwe, by to, co jest postrzegane jako jedno z największych zmartwień naszych współobywateli, nie było jedną z największych polityk naszej Unii Europejskiej - dodał szef włoskiego rządu.

Wypowiedź ta nastąpiła w dniu, kiedy Komisja Europejska po raz kolejny wezwała kraje członkowskie UE do szybkiego zreformowania obecnego systemu azylowego.

Opiera się on na tzw. systemie dublińskim, zgodnie z którym pierwszy kraj UE, do którego przybył uchodźca, jest zobowiązany do rozpatrzenia jego wniosku o azyl. W praktyce w UE są to w dużej mierze Włochy i Grecja. Komisja Europejska opowiada się za generalnym utrzymaniem tej zasady, ale proponuje mechanizm korygujący, który dzięki solidarności innych krajów miałby odciążyć kraje borykające się z masowym napływem migrantów.