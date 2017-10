Uważam, że byłoby błędem nakładanie na Polskę i Węgry sankcji finansowych, dopóki ścieżka dialogu nie została zamknięta - powiedział Jean-Claude Juncker "Bildowi". Jak zaznaczył, leży mu na sercu to, by podziały między Wschodem, Zachodem i Środkiem Europy nie uległy dalszemu pogłębieniu. Przypomniał, że w swoim niedawnym przemówieniu o sytuacji UE "wyraźnie zaznaczył", że szacunek dla norm prawnych musi być stałą europejską cnotą. Rozmawiamy o tym po sportowemu, zarówno z Polską, jak i z Węgrami. Jak na razie, bez widocznych postępów" - zauważył.

Pytany o kryzys uchodźczy, Juncker powiedział, że historia przyzna rację Angeli Merkel. Jak dodał, niemiecka kanclerz nie podjęła decyzji (o otwarciu granicy) w wieży z kości słoniowej. Konsultowała to z wieloma (osobami), które teraz się chowają - zaznaczył. Co by się stało, gdyby pozwolono uchodźcom na dalsze koczowanie w brudzie na dworcu w Budapeszcie? - zapytał Juncker. Niemcy postąpiły słusznie; humanitarna postawa przynosi Niemcom zaszczyt - podkreślił szef KE.

W nocy z 4 na 5 września 2015 roku Merkel podjęła decyzję o przyjęciu kilku tysięcy uchodźców, którzy po długim koczowaniu na dworcu w Budapeszcie ruszyli na piechotę w kierunku Austrii i Niemiec. Swoją decyzję konsultowała z Wiedniem i Budapesztem.