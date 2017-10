Co najmniej 58 zginęło, a ponad 500 zostało rannych w niedzielę wieczorem (poniedziałek w Polsce), kiedy 64-letni Amerykanin Stephen Paddock otworzył ogień do zgromadzonych pod gołym niebem uczestników koncertu muzyki country w Las Vegas. Policja ustaliła, że Paddock, który mieszkał niedaleko Las Vegas, najprawdopodobniej działał w pojedynkę. Była to najkrwawsza tego rodzaju tragedia w w najnowszej historii USA.

Hayley Geftman-Gold, już była wiceprezes i główna prawniczka CBS, na próżno przepraszała potem za swój niedopuszczalny post, w którym pomniejszyła znaczenie każdego ludzkiego życia, za ból, jaki jej słowa sprawiły najbliższym ofiar.

Zapewniała też, że jej haniebne uwagi nie odzwierciedlają przekonań jej byłego pracodawcy, kolegów, rodziny i przyjaciół. Nie odzwierciedlają też - podkreślała - jej własnych przekonań. Rozumiem i akceptuję wszelkie konsekwencje, wynikające z moich słów - napisała.