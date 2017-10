/ PAP/EPA / NASANOAA GOES Project HANDOUT

- Nate przekształciła się w huragan - ogłosiło w sobotę amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Nate jest obecnie szacowany na 1 - najsłabszy - w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Według Krajowej Służby Meteorologicznej Meksyku (SMN) huragan przemieszcza się w prędkości 35 km na godzinę z podmuchami wiatru do 150 km na godzinę; do USA powinien dotrzeć we wczesnych godzinach w niedzielę.

Mitch Landrieu, burmistrz Nowego Orleanu, zniszczonego w 2005 roku przez huragan Katrina, powiedział, że największym zagrożeniem nie jest deszcze, lecz silne wiatry i fale sztormowe. Wiatry mogą spowodować uszkodzenia sieci energetycznych, a fale mogą sięgać 2,7 m - dodał.

Na przypuszczalnej drodze huraganu - w Alabamie, Luizjanie, Mississippi, a także w 28 hrabstwach na Florydzie i w Nowym Orlenia ogłoszono stan wyjątkowy.

Południe USA nawiedziły w sierpniu dwa huragany - Harvey w Teksasie i Luizjanie powodując śmierć 42 osób i znaczne straty materialne oraz Irma, która po przejściu przez Antyle, osiągnęła 5. najwyższą kategorię, zabijając 12 osób na Florydzie.