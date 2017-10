Reuters przypomina, że wcześniej w tym roku Siemens zapowiadał weryfikację swojego biznesu w Rosji, kiedy jego cztery turbiny gazowe zostały dostarczone na Krym, objęty unijnymi sankcjami od czasu, gdy zaanektowała go Rosja.

Uszakow powiedział, że spotkanie zostało zaaranżowane z inicjatywy Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej.

12 października w Soczi dojdzie do bardzo ważnego spotkania naszego prezydenta z przedstawicielami kręgów przemysłowych Niemiec - oświadczył Jurij Uszakow. Zapowiedział, że spotkanie rozpocznie Putin słowem wstępnym, później zaś odbędzie się "otwarta dyskusja".

W spotkaniu wg Uszakowa ma uczestniczyć około 20 przedstawicieli niemieckiego biznesu; chodzi o wielkie firmy, które stale funkcjonują na rosyjskim rynku. Uszakow wymienił wśród nich firmy: Siemens i Nord Stream, a także Linde, Bauer, Knauf, Metro, Schaeffler, Wolffkran.

Uszakow poinformował też dziennikarzy o możliwym udziale prezydenta Francji Emmanuela Macrona w przyszłorocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu.

Zaznaczył, że Moskwę usatysfakcjonuje zarówno oficjalna, jak i robocza wizyta prezydenta Francji.

Uszakow przypomniał, że Putin zaprosił Macrona do złożenia wizyty w Rosji, gdy spotkali się latem br. w Paryżu, i że we wrześniu w rozmowie telefonicznej z Macronem Putin zaprosił francuskiego prezydenta do udziału w charakterze głównego gościa w Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Na oba zaproszenia zareagowano pozytywnie - podkreślił Uszakow.

Przyznał jednak, że na razie konkretne terminy przyjazdu Macrona do Rosji nie są omawiane.