Liczne zarzuty wobec Jacoba Zumy zostały wycofane przez prokuraturę w kwietniu 2009 roku, co utorowało mu drogę do prezydentury w maju tego samego roku. W kwietniu 2016 roku Sąd Najwyższy RPA orzekł jednak, że zarzuty wobec prezydenta zostały niesłusznie uchylone i powinny zostać podtrzymane.

Zuma złożył apelację od tej decyzji do Najwyższego Sądu Apelacyjnego (NSA) RPA, który w piątek przychylił się do orzeczenia Sądu Najwyższego. Daje to możliwość postawienia prezydentowi 783 zarzutów korupcyjnych; dotyczą one m.in. rządowych umów zbrojeniowych zawartych pod koniec lat 90. Decyzja o formalnym postawieniu Zumy w stan oskarżenia zależy teraz od popierającej go prokuratury krajowej.

Prezydent w piątkowym wystąpieniu poinformował, że jest rozczarowany decyzją sądu apelacyjnego. Pytany o to, czy Zuma powinien zrezygnować z funkcji, lider wspierającego prezydenta Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), Gwede Mantashe, odpowiedział, że najpierw prokuratura musi zadecydować o ewentualnym oskarżeniu.

Zarzuty zostały sformułowane, a dowody są gotowe. Czekamy na datę procesu - skomentował pytany przez media lider opozycyjnego wobec prezydenta Sojuszu Demokratycznego (DA), Mmusi Maimane.

Zuma rządzi w RPA drugą kadencję, która zakończy się w 2019 roku. Stawiane mu zarzuty korupcyjne są związane z bliskimi powiazaniami Zumy z wpływową rodziną Guptów, której biznesowe imperium obejmuje wielkie firmy z różnych branż, od mass mediów i transportu lotniczego po przemysł wydobywczy, energetykę i IT.