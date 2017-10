Informację o tym podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka i potwierdził ją rzecznik SDF.

Agencja Reutera poinformowała, powołując się na źródło w mieście, że bojownicy kurdyjsko-arabskiego sojuszu SDF świętują na ulicach zwycięstwo.

Lokalny dowódca SDF powiedział agencji, że w mieście nie ma bojowników IS ani na stadionie, ani w szpitalu, dwóch ostatnich znaczących obiektach pod kontrolą dżihadystów w mieście. Nad stadionem w Ar-Rakce powiewa flaga SDF, a bitwa o obiekt sportowy została zakończona.

Wcześniej w nocy z poniedziałku na wtorek o te silnie umocnione przez dżihadystów miejsca toczyły się walki.

Według rzecznika SDF Mustafy Balego podczas operacji przejęcia szpitala, który był główną kwaterą bojowników IS w Ar-Rakce, zginęło "22 zagranicznych dżihadystów". Stadion w Ar-Rakce służył z kolei jako magazyn broni oraz jedne z największych więzień w samozwańczym islamskim kalifacie. W poniedziałek SDF przejęło również plac, gdzie bojownicy IS przeprowadzali egzekucje.

"Wciąż nie wiemy gdzie są improwizowane ładunki wybuchowe (IED) oraz podłożone bomby (...), więc SDF będzie kontynuował oczyszczanie obszaru" - powiedział rzecznik dowodzonej przez USA międzynarodowej koalicji antydżihadystycznej Ryan Dillon. Od południa w niedzielę koalicja nie przeprowadziła żadnego nalotu w Ar-Rakce.

W niedzielę kilkuset bojowników IS opuściło Ar-Rakkę, w mieście nad Eufratem pozostali jedynie dżihadyści pochodzący spoza Syrii.

Ofensywę przeciw IS w Ar-Rakce SDF rozpoczęły w listopadzie ub.r.; do samego miasta oddziałom udało się wejść 6 czerwca, a 4 lipca SDF weszły do starego miasta. Informowano wówczas, że broni się tam ok. 2,5 tys. dżihadystów.

W walce o wyzwolenie miasta kurdyjscy bojownicy napotykali silny opór ze strony terrorystów, którzy zastawiają w mieście pułapki, podkładają bomby i atakują cywilów, grożąc śmierciom tym, którzy chcą uciec z miasta.

IS zajęło Ar-Rakkę w 2014 roku. Właśnie tam dżihadyści dopuszczali się największych okrucieństw, m.in. publicznych egzekucji przez ścięcie. Miasto było samozwańczą stolicą Państwa Islamskiego w Syrii oraz centrum planowania operacji terrorystycznych za granicą.