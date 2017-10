Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji wszystkim uczestnikom rozdano okrągłe naklejki z napisem "Ja przeciwko". Wcześniej Ksenia Sobczak określiła swoją kampanię wyborczą "Przeciwko wszystkim". Zapowiedziała, że jej doradcami w kampanii wyborczej mają być znane osoby, w tym dziennikarze i obrońcy praw człowieka.

Szefem jej sztabu wyborczego został Igor Małaszenko, który kierował w 1996 roku kampanią wyborczą Borysa Jelcyna. Był jednym z założycieli stacji telewizyjnej NTV. W ostatnich latach pracował jako politolog i zajmował się biznesem.

Jednym z głównych doradców Sobczak w kampanii wyborczej ma być znany strateg polityczny Aleksiej Sitnikow, który pracował przy kampanii Borysa Jelcyna i doradzał także Julii Tymoszenko na Ukrainie podczas wyborów. To on miał wymyślić słynną fryzurę Tymoszenko z charakterystycznym warkoczem. Jak powiedzieli jego znajomi BBC, w ubiegłym roku na zlecenie Kremla był konsultantem w kampanii wyborczej gubernatora Sewastopola Dmitrija Owsiannikowa. Według słów Sobczak, będzie on koordynować pracę wolontariuszy i zajmować się zbieraniem podpisów.

Sprawami społecznymi w kampanii wyborczej kandydatki zajmie się scenarzystka Awdotia Smirnowa, żona byłego szefa prezydenckiej administracji Anatolija Czubajsa.

Za internetową kampanię wyborczą Sobczak odpowiadać będzie Witalij Szklarow, który pracował w siedzibie kandydata na prezydenta USA Berniego Sandersa, a także zajmował się kampanią wyborczą opozycji podczas wyborów municypalnych w Moskwie.

35-letnia Ksenia Sobczak, dziennikarka i gwiazda telewizyjna związana z opozycją antykremlowską, jest córką nieżyjącego już Anatolija Sobczaka, który w latach 90. był pierwszym demokratycznie wybranym reformatorskim merem Petersburga i ówczesnym przełożonym Władimira Putina.

Media określają ją jako idealną rywalkę w wyborach prezydenckich dla Władimira Putina i przeciwwagę dla lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, który domaga się prawa do startu w wyborach. Jednak rosyjska Centralna Komisja Wyborcza twierdzi, że nie może on kandydować z uwagi na ciążący na nim wyrok w zawieszeniu z defraudację funduszy spółki Kirowles.