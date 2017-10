Chodzi o pomnik Jana Pawła II w gminie Ploermel w Bretanii. Postanowieniem Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, z posągu ma zostać usunięty krzyż.

- Jan Paweł II mówił, że historia uczy, że demokracja bez wartości przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm - przypomniała w rozmowie z PAP premier. - Nasz wielki Polak, wielki Europejczyk jest symbolem chrześcijańskiej, zjednoczonej Europy. Dyktat politycznej poprawności - laicyzacji państwa - wprowadza miejsce dla wartości, które są nam obce kulturowo, które prowadzą do sterroryzowania codziennego życia Europejczyków - podkreśliła Szydło.

- Polski rząd podejmie starania, by pomnik naszego rodaka ocalić od ocenzurowania i zaproponujemy, aby przenieść go do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej - zapowiedziała szefowa rządu.

Kontrowersyjny krzyż?

Pomnik Jana Pawła II stoi w Ploermel od 2006 r. i według dziennika "Le Figaro" od początku był przedmiotem kontrowersji. Nie chodziło jednak o sam pomnik, lecz o jego element - krzyż.

Postanowienie Rady Stanu, stanowi potwierdzenie werdyktu sądu administracyjnego w Rennes z 2015 r., który powołał się na obowiązującą we Francji od 1905 r. ustawę o rozdziale Kościoła od państwa. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Na usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II władze Ploermel mają sześć miesięcy. Jeśli tego nie dokonają, cały pomnik będzie musiał zniknąć z przestrzeni publicznej.

Jak podało "Le Figaro", mer Ploermel Patrick Le Diffon rozważa inne rozwiązanie, czyli zmianę klasyfikacji miejsca, w którym stoi pomnik, tak by formalnie nie był to teren publiczny.

Pomnik jest dziełem pochodzącego z Gruzji rosyjskiego rzeźbiarza Zuraba Ceretelego. Monument, jako integralne dzieło, jest chroniony jako własność intelektualna autora.

Mistewicz: Polska zapunktowała

- Tak zdecydowana reakcja premier Beaty Szydło jest jasnym komunikatem: Polska nie tylko mówi o wspólnych korzeniach Europy, ale będzie ich chroniła - powiedział PAP Mistewicz, który jest ekspertem od marketingu politycznego pracującym w Polsce i we Francji; prezesem Instytutu Nowych Mediów.

Zwrócił uwagę, że premier Szydło otwarcie nawiązuje do chrześcijaństwa jako "fundamentu europejskiej myśli politycznej".

Jak podkreślił Mistewicz, polska premier "nie akceptuje tego rodzaju wynaturzenia rozdziału Kościoła od państwa i takiej interpretacji prawa z 1905 r., które zamiast gwarantować równość religii, jedną z nich - katolicyzm - spycha do narożnika, każąc likwidować kościoły, krzyże i bożonarodzeniowe choinki". Nawiązał do obowiązującej od 1905 r. we Francji ustawy o rozdziale Kościoła od państwa, na którą powołał się francuski sąd w orzeczeniu nakazującym usunięcie krzyża z pomnika papieża.

Według eksperta decyzja z Warszawy już została bardzo dobrze odebrana przez Francuzów. - I to, mam wrażenie, nie tylko katolików. Widzę pozytywne, z wieloma wyrazami sympatii dla naszego kraju, reakcje na serwisach społecznościowych - dodał Mistewicz.

W jego ocenie "Polska we Francji zapunktowała jako kraj wartości i zasad"