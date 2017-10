Do czego zbliżają się kapłani podążający drogą klerykalizmu? Coraz bardziej zbliżają się do aktualnej władzy albo pieniędzy. I to są źli duszpasterze - mówił papież w homilii, przytoczonej przez Radio Watykańskie. Oni myślą tylko o tym, jak piąć się do władzy, jak być przyjaciółmi władzy, wszystkim handlują albo myślą o kieszeni - dodał. Dla nich ludzie są nieważni - podkreślił Franciszek. Jak zauważył, kiedy takich kapłanów nazywa się hipokrytami, ci obrażają się i mówią: "ależ skąd, my przestrzegamy prawa".

Przywołując opisane w Ewangelii czasy saduceuszy i faryzeuszy, Franciszek podkreślił, że dla złych kapłanów ważne było, ile zebrano pieniędzy podczas ceremonii. Papież wskazywał, że dobry duszpasterz zbliża się do odrzuconych, jest zdolny wzruszyć się i nie wstydzi się dotknąć ran. Łaską dla Ludu Bożego jest mieć dobrych pasterzy, takich jak Jezus - powiedział Franciszek.