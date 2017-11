/ PAP/EPA / ST. CHARLES COUNTY DEPARTMENT OF CORRECTIONS HANDOUT HANDOUT

- Dowody wskazują (...), że zaczął on (Sajpow) zdobywać informacje na temat Państwa Islamskiego (IS) i radykalnych taktyk islamistów po tym, jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych - poinformował gubernator zaznaczając, że śledztwo trwa dopiero od paru godzin. Cuomo dodał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje, że wtorkowy zamach nie był częścią większej operacji terrorystycznej.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował w środę, że władze nie zaobserwowały żadnych innych dodatkowych, wiarygodnych zagrożeń terrorystycznych wymierzonych w miasto.

Co najmniej 8 osób zginęło, a 11 zostało rannych, kiedy 29-letni mężczyzna pochodzący z Uzbekistanu wjechał we wtorek wynajętą furgonetką na ścieżkę rowerową na nowojorskim Manhattanie. Napastnik, który został postrzelony, przybył legalnie do USA w 2010 roku i osiedlił się na Florydzie; jest posiadaczem zielonej karty.

Szef straży pożarnej Nowego Jorku Daniel Nigro podał do wiadomości, iż ustalono, że dwie ofiary wtorkowego ataku posiadały obywatelstwo amerykańskie, pozostałe sześć pochodziło z zagranicy.