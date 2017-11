- Dowody wskazują (...), że zaczął on (Sajpow) zdobywać informacje na temat Państwa Islamskiego (IS) i radykalnych taktyk islamistów po tym, jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych - poinformował gubernator zaznaczając, że śledztwo trwa dopiero od paru godzin. Cuomo dodał, że zebrany materiał dowodowy wskazuje, że wtorkowy zamach nie był częścią większej operacji terrorystycznej.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował w środę, że władze nie zaobserwowały żadnych innych dodatkowych, wiarygodnych zagrożeń terrorystycznych wymierzonych w miasto.

Trump o sprawcy: To zwierzę

"Zwierzęciem" nazwał prezydent USA Donald Trump sprawcę wtorkowego zamachu w Nowym Jorku. Na konferencji prasowej w środę w Białym Domu poinformował, że weźmie pod uwagę osadzenie go w Guantanamo. Zapowiedział też, że zamierza zakończyć loterię wizową w USA.

Trump określił przeprowadzony na Manhattanie atak terrorystyczny jako "okropny" i poinformował, że poprosi Kongres o zakończenie programu loterii wizowej, który umożliwił sprawcy Sajfullo Sajpowowi wjazd do USA w 2010 roku: "Dziś rozpoczynam proces zakończenia programu wizowego".

Prezydent skrytykował loterię mówiąc, że umożliwiła ona tak zwaną "migrację łańcuchową" i pozwoliła podejrzanemu o atak na sprowadzenie do USA 23 krewnych, którzy mogą teraz stanowić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Trump dodał także, że weźmie pod uwagę osadzenie Sajpowa w więzieniu dla terrorystów w amerykańskiej bazie wojskowej w Guantanamo na Kubie.

Tymczasem agencja Reutera podała w środę, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskiej administracji, że Sajpow kontaktował się z osobą objętą śledztwem FBI w związku z podejrzeniami o prowadzenie działalności związanej z terroryzmem. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Policja ujawnia nowe fakty

- Sprawca wtorkowego zamachu terrorystycznego, zidentyfikowany jako Sajfullo Sajpow, planował atak przez kilka tygodni, a w użytym przez niego samochodzie znaleziono noże - poinformował w środę zastępca komisarza policji Nowego Jorku (NYPD) John Miller.

Sprecyzował, że sprawca wypożyczył samochód około godziny przed atakiem w mieście Passaic w stanie New Jersey. W ciężarówce typu pick-up znaleziono kilka noży oraz ręcznie napisany list w języku arabskim, w którym Sajpow skonstatował, że Państwo Islamskie (IS) "będzie istniało wiecznie".

Zastępca komisarza NYPD podał również, że Sajpow przybył do USA w marcu 2010 roku. We wtorek został zabrany do szpitala Bellevue, gdzie przedstawiciele policji oczekują na nowe wiadomości co do stanu jego zdrowia.

Miller dodał, że nowojorska policja bada powiązania Sajpowa z innymi podejrzanymi lub prowadzonymi aktualnie śledztwami. Według niego wszystko wskazuje na to, że planowany przez parę tygodni atak został przeprowadzony "w imię Państwa Islamskiego". - Tu nie chodzi o islam. Tu nie chodzi o meczet, do którego (podejrzany) przychodzi - wskazał Miller.

Atak w Nowym Jorku

Co najmniej 8 osób zginęło, a 11 zostało rannych, kiedy 29-letni mężczyzna pochodzący z Uzbekistanu wjechał we wtorek wynajętą furgonetką na ścieżkę rowerową na nowojorskim Manhattanie. Napastnik, który został postrzelony, przybył legalnie do USA w 2010 roku i osiedlił się na Florydzie; jest posiadaczem zielonej karty.

Szef straży pożarnej Nowego Jorku Daniel Nigro podał do wiadomości, iż ustalono, że dwie ofiary wtorkowego ataku posiadały obywatelstwo amerykańskie, pozostałe sześć pochodziło z zagranicy.