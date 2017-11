Do zajścia doszło w Urzędzie ds. Młodzieży (Jugendamt) powiatu Pfaffenhofen an der Ilm, ok. 50 km na północ od Monachium.

Według lokalnych mediów napastnik miał zostać pozbawiony prawa opieki nad dzieckiem.

Z ustaleń wysłanej na miejsce specjalnej jednostki policji (SEK) wynika, że mężczyzna wziął na zakładniczkę 31-letnią referentkę Jugendamtu. Wiadomo, że napastnik ma przy sobie nóż; na razie nie udało się ustalić, czy jest uzbrojony także w broń innego rodzaju.

Według portalu internetowego dziennika "Bild" możliwe, że zakładniczka jest lekko ranna.

Służby zaapelowały na Twitterze o nierozpowszechnianie nagrań wideo i zdjęć z miejsca zdarzenia, ponieważ mogłyby one pomóc sprawcy. Dostęp do budynku został zablokowany przez policję.