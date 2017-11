Do zajścia doszło w Urzędzie ds. Młodzieży (Jugendamt) powiatu Pfaffenhofen an der Ilm, ok. 50 km na północ od Monachium. Uzbrojony w nóż 28-letni mężczyzna zabarykadował się około godz. 8.30 z zakładniczką w jednym z pokoi powiatowego urzędu do spraw młodzieży. Kobieta została lekko ranna w szyję. Jest w szoku, ale jest stan fizyczny jest dobry.

Policja nawiązała kontakt z porywaczem i przez kilka godzin próbowała przekonać go do uwolnienia kobiety. Antyterroryści wykorzystali w końcu dogodny moment do przeprowadzenia akcji zatrzymania sprawcy. Nie doszło do użycia broni.

Jak podała stacja telewizyjna ntv, mężczyzna obawiał się, że zostanie pozbawiony prawa do opieki nad dzieckiem. Jugendamt podejmuje działania w przypadkach, gdy zdaniem urzędników zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka. Może podjąć decyzję o odebraniu dziecka rodzicom i przekazaniu go do rodziny zastępczej lub ośrodka opiekuńczego.