- Podziwiam dumnych patriotów, ale również uważam, że ci, którzy wierzą w ten dumny patriotyzm, mają odpowiedzialność, żeby sprawić, że nie zmieni się w straszliwy nacjonalizm. Jeśli popadniemy w pułapkę nacjonalizmu, to przywrócimy do życia najstraszliwsze części historii europejskiej - przestrzegał wiceszef Komisji w Parlamencie Europejskim podczas debaty dotyczącej Polski.

Jak dodał, niektóre z elementów odnoszących się do tej złej historii Europy widzieliśmy na ulicach Warszawy w miniony weekend. - Bardzo cenię sobie fakt, że prezydent Duda jasno powiedział, iż dystansuje się od wyrazów ekstremizmu, antysemityzmu i innych tego rodzaju działań - zaznaczył Timmermans.

Spór polskich deputowanych

Europoseł PiS Ryszard Legutko zaznaczył, że przedstawianie incydentów z sobotniego Marszu Niepodległości w Warszawie w poprawce do projektu rezolucji jako wielkiego marszu faszystów, czy nawet nazistów, (...) ilustruje systemowe kłamstwo, z którym mamy do czynienia od pewnego czasu w zachodnich mediach. - To jest kompletnie nieprawdziwe - powiedział.

O to, skąd w rezolucji na temat Polski, dotyczącej praworządności, wziął się akapit dotyczący Marszu Niepodległości, pytany był wczoraj w TVN24 szef PO, Grzegorz Schetyna.

- Jutro PE będzie debatować o Polsce. Będzie mowa o łamaniu praworządności, o wycince, o niszczeniu stanu drzewostanu Puszczy Białowieskiej. Będzie także akapit na temat antysemickich, ksenofobicznych i rasistowskich ekscesach w Polsce w dniu święta dnia niepodległości - powiedział Schetyna.

Pytany kto zgłosił ten akapit i gdzie zostanie on umieszczony, Schetyna powiedział, że to jest zgłoszenie, które wynika z debaty zorganizowanej wcześniej przez liberałów i socjalistów i że będzie głosowanie na końcu, wszystkich akapitów.

Według lidera PO w rezolucji PE musi się pojawić akapit, że PE oczekuje od rządu polskiego stanowczego odcięcia się od tych ekscesów antysemickich, ksenofobicznych, rasistowskich, które miały miejsce w Polsce. - Jestem przekonany, że parlamentarzyści PO zagłosują za tym punktem - powiedział polityk.

Schetynę spytano, czy europosłowie Platformy będą bronić Polski, skoro prezydent Andrzej Duda stanowczo się odciął od rasistowskich haseł z marszu. - Ale te hasła były i nie wystarczy się od nich odciąć - odpowiedział szef PO.

W sobotę m.in. ulicami Warszawy i Wrocławia przeszły marsze organizowane przez środowiska narodowe z okazji Święta Niepodległości. Oburzenie wywołały m.in. niektóre prezentowane na stołecznej demonstracji transparenty. Widniały na nich hasła: "Biała Europa", "Wszyscy różni, wszyscy biali". We Wrocławiu doszło do przepychanek środowisk narodowych z kontrmanifestantami. Demonstracja była zgłoszona m.in. przez związanego z ONR b. księdza Jacka Międlara. Brał w niej udział także Piotr Rybak, skazany za spalenie przed dwoma laty na wrocławskim rynku kukły Żyda.