Wartość skradzionych kosztowności oceniono na 15 mln hrywien, co jest równowartością około 2 mln złotych. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w okolicach Berdyczowa. Biznesmeni wieźli złoto z Kijowa do Winnicy. Ograbieni uczestniczyli w stolicy w wystawie wyrobów jubilerskich.

Napastnicy, którzy poruszali się kilkoma samochodami i byli uzbrojeni, zablokowali samochód (którym jechali biznesmeni) i siłą wyciągnęli z jego wnętrza kierowcę. Pasażer, który w tym czasie próbował uciec, został postrzelony w nogę - czytamy w policyjnym komunikacie.