Bilans ofiar zamachu w meczecie pod miastem Al-Arisz na północy półwyspu Synaj w Egipcie wzrósł do co najmniej 54 ofiar śmiertelnych - podała państwowa agencja MENA. Jest także co najmniej 75 rannych.

Zamachowcy, którzy w piątek dokonali ataku w meczecie niedaleko egipskiego miasta Al-Arisz, na północnym wybrzeżu półwyspu Synaj, zdetonowali bombę w świątyni, po czym otworzyli ogień do uczestników modlitwy - podaje Reuters.