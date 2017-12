Autobus marki MAN na polskich numerach rejestracyjnych stał wtedy na parkingu hotelu Pańska Góra, w miejscowości Sokolniki pod Lwowem - informuje Radio ZET.

Ukraina: Nieznani sprawcy podrzucili ładunek wybuchowy pod polski autokar w Sokolnikach pod Lwowem. Wybuch uszkodził karoserię autobusu i okno. Nikt nie ucierpiał. / fot. https://t.co/yqwFEfNvnz pic.twitter.com/hjUWRnDQao — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) 10 December 2017

Policja bada sprawę, potwierdza tylko, że takie zdarzenia miało miejsce, ale nie udziela żadnych informacji.

Jak podają lwowskie portale, wybuch uszkodził karoserię autobusu i okno.

Szef MSZ Ukrainy potępił incydent z polskim autobusem pod Lwowem

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin potępił w niedzielę uszkodzenie polskiego autobusu na jednym z parkingów na obwodnicy Lwowa. Ocenił, że była to prowokacja, której celem jest zerwanie środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie.

Polscy dyplomaci na Ukrainie powiedzieli PAP, że autobusem podróżowała grupa turystów z Polski.

Stanowczo potępiam prowokację wobec polskiego autobusu na parkingu w pobliżu Lwowa. Obeszło się bez ofiar! – skomentował na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji. Ktoś usilnie stara się skłócić nas z Polską i zerwać wizytę prezydenta Andrzeja Dudy. Zrobimy wszystko, by wyjaśnić okoliczności tego incydentu. A prowokatorów zapewniam, że nic im z tego nie wyjdzie – napisał Klimkin.

Głos w sprawie zdarzenia zabrał także szef państwowej administracji obwodowej we Lwowie Ołeh Syniutka. Uważam, że robi się to po to, by zerwać wizytę prezydenta Polski na Ukrainie i doprowadzić do pogorszenia stosunków między sąsiadami” – oświadczył, cytowany przez portal Zaxid.net.

Prezydent Duda odwiedzi Ukrainę w środę 13 grudnia. Uda się do Charkowa, gdzie spotka się z prezydentem Petrem Poroszenką. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie, gdzie trwa konflikt ze wspieranymi przez Rosję separatystami – podała kancelaria prezydencka.

Duda spotka się także z obserwatorami Specjalnej Misji Monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i złoży hołd polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD, którzy pochowani są na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.