Jeśli w samolocie były wybuchy - samolot skąd leciał, z Moskwy? Z Warszawy - to znaczy, tam je położono - mówił Władimir Putin. Dodał następnie: Szukajcie w takim razie u siebie, po czym zapewnił: Nie było tam żadnych wybuchów. Zbadano, w sposób najdokładniejszy wszystko, co działo się na pokładzie samolotu - mówił.

Oświadczył, że doszło do nieszczęścia i katastrofy. Jeśli jest tragedia, należy odnosić się do tego, jak do tragedii - mówił rosyjski prezydent. Zapytał następnie: Czy chcecie dodatkowo utrudnić stosunki polsko-rosyjskie? Po co? By podwyższyć własne notowania?. Oznajmił, że pogorszenie stosunków z Rosją nie jest korzystne dla Polski.

Putin skomentował też ostatnie stosunki dyplomatyczne między Warszawą a Moskwą. Wydaje mi się, że stosunki rosyjsko-polskie są ważniejsze niż po prostu bieżąca wewnętrzna walka polityczna w Polsce pomiędzy różnymi siłami, które wykorzystują jakiś front antyrosyjski - powiedział. Dodał: Przewróćcie w końcu tę kartę, dorośnijcie w końcu, osiągnijcie dojrzałość odpowiadającą wymogom dnia dzisiejszego i interesom narodu polskiego.

Zaapelował o oszacowanie, jakie straty Polska poniosła z powodu sankcji wobec Rosji. Ile miejsc pracy zostało straconych, jaka mogłaby pojawić się produkcja zorientowana na rynek rosyjski - oświadczył. Nie potrzebujemy niczego od Polski; chcemy rozwijać z Polską stosunki. Mam nadzieję, że to podejście weźmie górę - podsumował Putin.

Słowa rosyjskiego przywódcy już skomentowało polskie MSZ. Działania strony rosyjskiej, polegające na braku reakcji na część wniosków o pomoc prawną, na ukrywaniu ważnych świadków, uczestników wydarzeń 10 kwietnia 2010 r. i przetrzymywaniu naszej własności - wraku Tu-154M - nie sprzyjają ujawnieniu pełnej prawdy i zmuszają nas do zastanowienia się nad intencjami strony rosyjskiej w stosunku do nas, nad rolą rosyjskich uczestników ówczesnych wydarzeń - powiedział PAP wiceszef MSZ, Bartosz Cichocki. Będziemy w dalszym ciągu z determinacją dążyć do pełnego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tej katastrofy - podkreślił dyplomata.