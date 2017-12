Semjen oświadczył, że rząd Węgier teraz i w przyszłości będzie zdecydowanie stać u boku Polski. „Obronimy Polskę przed niesprawiedliwym, pokazowym postępowaniem politycznym” – zapewnił. Zapytany, czy może to oznaczać, że Węgry zawetują decyzję przeciwko Polsce, odparł, że tak. Przyjaźń polsko-węgierska i wierność węgierskiego rządu porozumieniom zobowiązuje nas, byśmy na wszystkich forach sprzeciwiali się krokowi Komisji - powiedział.

Wicepremier ocenił, że decyzja KE jest bezprzykładna i zdumiewająca. Jego zdaniem poważnie narusza ona także suwerenność Polski. Jak zaznaczył, jest rzeczą niedopuszczalną, by Bruksela wywierała presję na suwerenne państwa członkowskie i arbitralnie karała demokratycznie wybrane rządy. Za niesprawiedliwe uznał, że Komisja nie robi nic, gdy niektóre państwa członkowskie nie przestrzegają unijnych traktatów, a tymczasem wszczyna na politycznej podstawie postępowanie przeciwko rządowi Polski.

Jest to - jak ocenił - typowy przypadek stosowania podwójnych standardów, a to, co Komisja Europejska teraz robi, jest sprzeczne z wartościami europejskimi. Dodał, że Europa Środkowa, w tym Polska, jest obecnie motorem rozwoju gospodarczego Europy i Europa potrzebuje Polski.

Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7.1 traktatu unijnego wobec Polski. Skierowała również do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę wobec Polski w związku z ustawą o sądach powszechnych.