SBU poinformowała o zatrzymaniu w środę wieczorem. Doszło do niego w siedzibie Rady Ministrów w Kijowie. Ustalono, że urzędnik został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne podczas długotrwałej delegacji zagranicznej – przekazała SBU w komunikacie.

Fakt zatrzymania potwierdził również premier Hrojsman. Jak napisał na Facebooku, urzędnik "pracował na rzecz interesów wrogiego państwa przez długi czas".

Według SBU zatrzymany gromadził informacje o działaniu struktur rządowych i przekazywał swoim zleceniodawcom drogą elektroniczną.

Media na Ukrainie donoszą, że zatrzymany to Stanisław Jeżow. Według ich źródeł towarzyszył on premierowi we wszystkich podróżach zagranicznych. Wcześniej pracował on w ambasadach Ukrainy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w administracji prezydenckiej. Z Hrojsmanem zaczął współpracować, gdy ten był jeszcze przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu) a potem wraz z nim przeszedł do rządu.