Według źródeł sądowych zatrzymani są oskarżeni o wszczynanie sporów na tle religijnym, działanie burzące jedność narodową i zniszczenie własności prywatnej. W związku z wątpliwościami co do funkcjonowania obiektu w areszcie również przebywał właściciel budynku - pisze Reuters. W piątek tłum kilkuset muzułmanów skandujących - jak podało w komunikacie arcybiskupstwo w Atfih - "wrogie hasła" wtargnął do znajdującej się pod miastem koptyjskiej świątyni, wzywając do zburzenia budynku. Napastnicy "zniszczyli to, co było w środku, po czym zaatakowali obecnych tam chrześcijan" - czytamy w oświadczeniu.

Jak informowała agencja EFE, z rąk napastników, którzy krzyczeli "Allahu Akbar" (Bóg jest wielki) i "zniszczymy kościoły", rany odniosły cztery osoby. Budynek, w którym doszło do zdarzenia, został zbudowany kilkanaście lat temu i regularnie modli się w nim co najmniej 1,5 tys. Koptów, ale oficjalnie nie wydano jeszcze pozwolenia, by ten dom modlitwy przekształcić w kościół. Arcybiskupstwo informowało, że po zmianach, które zaszły w egipskim prawie w 2016 roku w kwestii budowy i renowacji świątyń, powzięto kroki w celu nadania temu miejscu statusu kościoła.

Ze względu na przeszkody administracyjne - pisała AFP - wiele kościołów w Egipcie budowanych jest nielegalnie; władze jednak przedstawiają nowe prawo jako postęp w tej dziedzinie. Jednocześnie z opublikowanego na początku grudnia raportu Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Człowieka (EIPR) wynika, że w kraju wciąż brakuje konkretnych i jasnych reguł pozwalających na stosowanie nowego prawa.

Chrześcijańska mniejszość w Egipcie stanowi 10 proc. spośród ok. 92 mln mieszkańców tego w większości muzułmańskiego państwa. Według danych EFE jest w nim ok. 5 tys. kościołów. Chrześcijanie w Egipcie regularnie padają ofiarą ataków ze strony ekstremistów. W ostatnich miesiącach chrześcijańskie miejsca kultu były celem krwawych zamachów; do popełnienia większości z nich przyznało się Państwo Islamskie (IS). Koptowie obchodzą święta Bożego Narodzenia razem z prawosławnymi, 7 stycznia.