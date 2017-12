Służby zakończyły akcję ratunkową. Cztery osoby zginęły na miejscu; dziewięciu rannych przewieziono do szpitali. Do zdarzenia doszło przy wejściu do stacji metra "Sławianskij Bulwar". MSW informuje, że policja rozpatruje dwie możliwe przyczyny wypadku: niesprawność techniczna pojazdu oraz utrata panowania nad pojazdem przez kierowcę. Wersja celowego wjechania w przechodniów jest "całkowicie wykluczona" - podaje TASS, powołując się na źródło w organach ścigania.

Komitet Śledczy wszczął w związku z wypadkiem postępowanie karne. Jak poinformowało agencję TASS źródło w Komitecie Śledczym, kierowca twierdzi, że w autobusie nie zadziałały hamulce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia mer Moskwy Siergiej Sobianin zarządził przeprowadzenie kontroli technicznej wszystkich pojazdów moskiewskiego transportu publicznego.

Jak podał przewoźnik Mostransawto, wyprodukowany w 2016 roku autobus przechodził kontrolę techniczną.