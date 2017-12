Nawalny wezwał do bojkotu marcowych wyborów po tym, jak rosyjska Centralna Komisja Wyborcza w poniedziałek orzekła, że opozycjonista nie ma prawa do biernego udziału w wyborach ze względu na ciążące na nim wyroki sądowe. 41-letni Nawalny wielokrotnie powtarzał, że wyroki są umotywowane politycznie.

Wezwania do bojkotu będą musiały być dokładnie przeanalizowane, by sprawdzić, czy są zgodne z prawem - powiedział Pieskow. Fakt, że jeden z potencjalnych kandydatów nie bierze udziału (w wyborach - PAP), nie ma wpływu na prawowitość wyborów - ocenił.

Decyzję komisji wyborczej zakwestionowała Unia Europejska. (Decyzja - PAP) budzi wątpliwości co do politycznego pluralizmu w Rosji i perspektywy demokratycznych wyborów w przyszłym roku - oświadczyła we wtorek Europejska Służba Działań Zewnętrznych, czyli dyplomacja UE.

Motywowane politycznie zarzuty nie powinny być wykorzystywane przeciwko udziałowi w życiu politycznym - dodano, wzywając władze do zapewnienia "równych warunków rywalizacji" w przypadku wszystkich wyborów w Rosji.