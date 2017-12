Jimmy Morales powiadomił o podjętej decyzji w niedzielę na Facebooku. Wcześniej odbył rozmowę z Netanjahu. Niech Bóg Cię błogosławi, mój przyjacielu, (...), niech Bóg błogosławi oba nasze kraje - Izrael i Gwatemalę - powiedział po angielsku Netanjahu na cotygodniowym spotkaniu swojej partii Likud w parlamencie. Ambasador Izraela w Gwatemali Matty Cohen oświadczył na antenie izraelskiego radia Army Radio, że nie ustalono jeszcze daty przeniesienia ambasady, ale stanie się to po tym, jak USA przeniosą swoją ambasadę do Jerozolimy. Strona amerykańska utrzymuje, że ten proces może potrwać co najmniej dwa lata.

Gwatemala i sąsiadujący z nią Honduras znalazły się w grupie krajów, które zagłosowały przeciwko rezolucji ONZ potępiającej uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak zauważa Reuters, Stany Zjednoczone są istotnym źródłem pomocy dla Gwatemali i Hondurasu, a Trump zapowiedział wcześniej, że kraje popierającą rezolucję narażą się na utratę wsparcia ze strony Waszyngtonu.

W czwartek przeważającą większością głosów Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania niedawnej decyzji prezydenta USA o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Spośród 193 państw członkowskich ONZ za rezolucją głosowało 128, w tym Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Chiny, a przeciw dziewięć - USA, Izrael, Gwatemala, Honduras, Togo i cztery wyspiarskie państwa strefy Pacyfiku. 35 wstrzymało się od głosu, w tym Australia, Kanada oraz Polska i pięć innych krajów Unii Europejskiej - Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry. Wśród 21 państw, które nie wzięły udziału w głosowaniu, były Ukraina, Mołdawia i Gruzja.