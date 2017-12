W ataku z 17 grudnia zginęło co najmniej dziewięć osób, a 30 zostało rannych. IS w oświadczeniu podało, że dwaj jego członkowie przeprowadzili zamach na kościół metodystyczny Bethel Memorial, w którym przebywało ok. 400 osób. Zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy przy wejściu do budynku. Drugi, który nie zdołał aktywować ładunku, zginął w strzelaninie z policją wewnątrz kościoła.

W poniedziałek, oprócz snajperów, terenu wokół budynku strzegli paramilitarni komandosi i duże siły policyjne. Wiernych było mniej niż zwykle o tej porze roku. Strach prześladował nas podczas nabożeństwa - powiedziała Rukhsana Nazir, której sześciu krewnych zostało rannych podczas ataku. Podczas gdy muzułmańscy dygnitarze i politycy przyszli do kościoła na znak solidarności, niektórzy chrześcijanie, w tym Kashif Shamshad, twierdzili, że mają prawo być uzbrojeni podczas nabożeństwa. "Jesteśmy zagrożeni" - powiedział 40-letni mężczyzna, postrzelony trzykrotnie podczas ataku.

Według władz Bethel Memorial wspólnota ta od dziesięciu lat prosiła władze miasta o ochronę. Ataki na mniejszości religijne w Beludżystanie nie są rzadkością. W 2013 roku podczas ataku na kościół w Peszawarze zginęły 82 osoby. W zeszłym roku w parku w Lahaur zginęło 70 osób, w tym wiele dzieci. A w październiku, w samobójczym ataku na suficką świątynię zginęło 18 osób, a 25 zostało rannych.

Chrześcijanie stanowią niecałe 2 proc. ponad 200-milionej ludności Pakistanu. W kraju zamieszkanym głównie przez muzułmanów chrześcijanie są dyskryminowani i żyją w strachu przed oskarżeniami o bluźnierstwo, które często są nadużywane, by rozwiązywać osobiste konflikty. Chrześcijanie wykonują też najgorzej opłacane zawody.