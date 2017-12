W ramach pierwszego etapu wymiany, jak podaje Interfax-Ukraina, pomiędzy separatystami z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) a władzami ukraińskimi doszło do wymiany 16 na 74 jeńców. Proces zajmie kilka godzin - od dwóch do czterech. Dlatego że to bardzo wiele osób - ponad 300. Trzeba sprawdzić dane, dokumenty" - powiedział Wiktor Miedwiedczuk, szef administracji byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy.

Prezydent Petro Poroszenko przez telefon powitał pierwsze osoby wypuszczone na wolność przez separatystów. Prezydent osobiście kontroluje każdy krok dzisiejszej akcji - napisał na Facebooku rzecznik Poroszenki Swiatosław Cehołko.

Do pierwszego etapu wymiany doszło przy punkcie kontrolnym w pobliżu miasta Gorłówka na wschodzie kraju. Osoby uwolnione z rąk separatystów zostaną odesłane helikopterami do Charkowa, gdzie spotkają się z Poroszenką, a następnie udadzą się do domów.