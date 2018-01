Trump poinformował o tym telefonicznie prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina.

Reuters zwraca uwagę, że Mattis powiedział nieco później, że zmiana terminu ćwiczeń wynika z problemów natury logistycznej.

Szef Pentagonu powiedział też dziennikarzom, że to międzynarodowa presja oraz sankcje nałożone na północnokoreański reżim skłoniły go do podjęcia rozmów z Seulem.

Dodał jednak, że nie należy wiele oczekiwać po tej ofercie dialogu, "ponieważ nie wiadomo, czy jest to prawdziwa gałązka oliwna".

W środę Korea Południowa i Korea Północna wznowiły kontakt przez specjalną linię łączności w Panmundżomie w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw. W poniedziałek w noworocznym przesłaniu do narodu północnokoreański przywódca Kim Dzong Un zadeklarował, że jest "otwarty na dialog" z Seulem.

Ostatnie wspólne manewry USA i Korea Południowa przeprowadziły na początku grudnia.

Korea Północna zagroziła wówczas, że ćwiczenia te mogą popchnąć Półwysep Koreański "na skraj wojny nuklearnej".

Chiny i Rosja zaproponowały, aby USA i Korea Południowa odstąpiły od zamiaru przeprowadzenia ćwiczeń w zamian za wstrzymanie przez Koreę Północną jej programu rakietowego i nuklearnego.