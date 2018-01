Viktor Orban podkreślił, że należy uratować system Schengen, jeśli chcemy utrzymać, a nawet zwiększyć naszą zdolność do konkurencji. Europa Środkowa musi odrobić poważne zaległości w sferze infrastruktury, jest w tym obszarze jeszcze wiele do zrobienia. Potrzebujemy środków na budowanie nowych dróg czy rurociągów. Jeśli Unia Europejska nie będzie mogła udzielić wsparcia finansowego, zwrócimy się do Chin - powiedział Orban.

Węgierski premier zaznaczył też - w relacji Havasiego - że państwa Grupy Wyszehradzkiej nadzwyczaj dynamicznie się rozwijają i w 2030 r. będą płatnikami netto w budżecie UE. W 2030 r. Unię Europejską będą finansować w większości Niemcy i państwa wyszehradzkie - powiedział. Havasi podkreślił, że firmy uczestniczące w forum WWG, na którym przemawiał Orban, mają łącznie roczne obroty wysokości prawie 800 mld euro, co jest sumą około 7-krotnie wyższą od węgierskiego PKB, i zatrudniają około 3 mln osób.