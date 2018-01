Uczniowie w Jakucji są przyzwyczajeni do mrozów i bez przeszkód chodzą na zajęcia, kiedy temperatura spada do minus 40 stopni. Jednak obecne mrozy skłoniły władze do zamknięcia szkół.

Podczas weekendu zamarzło w Jakucji dwóch mężczyzn, którzy próbowali dojść do najbliższego gospodarstwa rolnego, kiedy zepsuł im się samochód.

Biuro prasowe gubernatora Jakucji zapewniło we wtorek, że we wszystkich domach mieszkalnych i zakładach pracy normalnie działa centralne ogrzewanie i że wszyscy mają zapewniony dostęp do rezerwowych generatorów na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej.