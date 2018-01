Dwóch mężczyzn, którzy podawali się za Afgańczyków, odkryto w naczepie ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych w środę po południu na przejściu granicznym w Roeszke na południu Węgier. Nie mieli przy sobie dokumentów potwierdzających ich tożsamość ani prawo do przebywania na terytorium Węgier.

Mężczyźni zostali zatrzymani i odstawieni do ogrodzenia na granicy.

W grudniu poinformowano o podobnym przypadku w Roeszke. Wówczas w ciężarówce na polskich numerach rejestracyjnych próbowali wjechać na Węgry czterej mężczyźni podający się za Afgańczyków i Syryjczyków.

Zgodnie z przyjętą przez parlament Węgier w marcu 2017 r. ustawą podczas obowiązywania stanu kryzysowego spowodowanego napływem migrantów, wnioski o azyl można składać co do zasady tylko osobiście, w strefie tranzytowej na granicy, i tam też wnioskodawcy muszą przebywać do czasu zapadnięcia prawomocnej decyzji w ich sprawie. W tym czasie strefę tranzytową wolno im opuścić jedynie, gdy wyjadą z Węgier - w przypadku obecnie istniejących stref tranzytowych do Serbii.

W sierpniu rząd Węgier przedłużył do 7 marca 2018 roku stan kryzysowy spowodowany masową imigracją.

W 2015 roku Węgry stały się głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i imigrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do momentu wzniesienia przez władze ogrodzenia na granicy z Serbią i Chorwacją w 2015 roku na Węgry dostało się ponad 378 tys. migrantów.

Obecnie napływ uchodźców znacznie zmalał, ale wciąż przedostają się oni na Węgry w pewnej liczbie, głównie przez granicę z Serbią.