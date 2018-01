Rosyjski miliarder i biznesmen Kiril Szamałow - według informacji brytyjskiego tabloidu - nie mógł się już dogadać z Kateriną Tichonową, córką Władimira Putina, dlatego też wystąpił o rozwód, a następnie związał się z rosyjską celebrytką, Żanną Wołkową.

Jak twierdzi "Dail Mail", to rozstanie drogo go kosztowało. Miał bowiem zostać zmuszony, by zwrócił "posag", czyli 4,3 proc. udziałów w gigancie gazowym Sibur. To sprawiło, że stracił na tej transakcji około 500 milionów dolarów, a jego majątek wynosi teraz około 800 milionów dolarów.

Kreml z kolei nie wygłosił żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. "Daily Mail" przytacza za to komentarze zwykłych Rosjan, którzy twierdzą, że Szamałow musi miec "nerwy ze stali", że zdecydował się na taki krok, a także "powinien się cieszyć, że żyje".