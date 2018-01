"Historia Holokaustu jest bolesna i skomplikowana. Rozumiemy, że takie sformułowania, jak "polskie obozy śmierci" są nierzetelne, kłamliwe i bolesne - czytamy w oświadczeniu rzeczniczki Departamentu Stanu Heather Nauert. "Jesteśmy zaniepokojeni jednak, że jeśli nowelizacja ustawy o IPN wejdzie w życie, to może ona uderzyć w wolność słowa i debatę naukową" - głosi komunikat. "Musimy uważać, żeby nie zakazać dyskusji o Holokauście. Wierzymy bowiem, że otwarta debata, eduka i praca naukowa to najlepsze sposoby na walkę z mową nienawiści" - dodaje Nauert.

Rzeczniczka Departamentu Stanu ostrzega przed reperkusjami nowelizacji ustawy. "Boimy się, że mogą one mieć wpływ na strategiczne interesy Polski i relacje międzynarodowe Warszawy - nawet te z Izraelem i Stanami ZJednoczonymi. Rozdźwięk między naszymi sojusznikami może bowiem tylko zadowolić naszych rywali" - pisze. "Zachęcamy więc Polskę by na nowo rozważyła wprowadzenie zmian w ustawie, w świetle możliwego wpływu na wolność słowa i wpływu na naszą zdolność do bycia partnerami" - podsumowuje.