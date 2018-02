Izolując tak ważny kraj jak Polska, z całą pewnością Moskwa odniosłaby znaczące zwycięstwo w wojnie, która wciąż jeszcze pozostaje wojną kłamstw i dezinformacji - pisze Kazimierz Wóycicki dla "Politico". Dodaje przy tym, że po walce propagandowej przyjdzie konflikt zbrojny.

Już teraz, jak zauważa, w Polsce Moskwie udało się wykorzystać atmosferę wewnętrznych napięć, tak że głównym niebezpieczeństwem w oczach znacznej części opinii publicznej stali się uchodźcy, i że niebezpieczeństwo to nadchodzi z Zachodu, bo Zachód ich przyjmuje. Unia Europejska ma się zawalić, a Rosja ma być niezwyciężoną potęgą – podkreśla.

Polska jest "rozrywana konfliktami, podpowiadanymi przez Moskwę", pisze też. Co więcej, Rosja właśnie tego chce - sporów, a "polscy politycy nie wiedzą, jak mogliby je między sobą zagasić".

Propagandowe pokonanie Polski może być dla Kremla istotnym wstępem do dalszych działań i prawdziwej agresji. Polska jest na tyle ważnym krajem, że doprowadzenie w nim do chaosu, może być istotnym momentem, w którym Kreml uzna, że prawdziwą wojnę już można rozpocząć - twierdzi autor artykułu. I zauważa, że jeśli dojdzie do III wojny, będą głosy, że zaczęła się od Polski.

Wystarczy zajrzeć do polskiego internetu, aby się przekonać, jak wielkie pieniądze z Moskwy i tysiące opłacanych przez nią trolli, pracują nad ogłupieniem i skłóceniem polskiej opinii publicznej. Niestety jak dotychczas skutecznie. (...) Uwagę przykuwają przede wszystkim manipulacje Moskwy związane z wyborami w USA, Francji czy Niemczech. Rzadziej zauważa się, że szczególnym laboratorium tej propagandy jest Polska.

Przekonuje jednak, że wojny można uniknąć. Wymaga to odpowiedniej postawy zarówno polskich, jak i europejskich polityków. Trzeba już teraz głośno mówić i pisać i bić na alarm, że jesteśmy na wojnie z Rosją. Jeśli nie poddamy się w wojnie propagandowej, to będziemy mogli powstrzymać dalszą wojenną eskalację – kwituje.