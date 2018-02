Na miejscu odnaleziono ciała dwóch ofiar katastrofy - podało ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Wśród pasażerów było trzech obcokrajowców - informuje sztab operacyjny. Wiadomo już, że samolotem leciał obywatel Szwajcarii - podają władze obwodu orenburskiego. Na pokładzie było troje dzieci.

Sokołow dodał, że ze względu na stan odnalezionych ciał do identyfikacji ofiar konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy genetycznej.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że należący do regionalnych Saratowskich Linii Lotniczych samolot wystartował z podmoskiewskiego lotniska Domodiedowo o 14:24, a 4 minuty po starcie runął na ziemię. Monitorujący ruch lotniczy serwis FlightRadar informuje, że początkowo samolot wzniósł się na wysokość 1800 m i leciał z prędkością 600km/h. Nagle zniżył się do 1500 m, następnie znów wzniósł się na 1800 m, po czym najprawdopodobniej zaczął spadać. Na wysokości 900 m zniknął z radarów.

Rozbitą maszynę zlokalizowano w obwodzie moskiewskim w rejonie wsi Stiepanowskoje. Samolot upadł w odległości 400-500 metrów od zabudowań. Obszar w promieniu 2 km od katastrofy odgrodzono.

Ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych informuje, że na miejscu katastrofy znaleziono już jedną z czarnych skrzynek. Resort opublikował listę osób, które znajdowały się na pokładzie An-148.

W akcji ratunkowo-poszukiwawczej na miejscu katastrofy bierze udział ponad 300 ratowników.

Komitet Śledczy ujawnił, że załoga samolotu nie informowała o żadnych problemach technicznych. Z kolei źródło cytowane przez portal Gazeta.ru powiedziało, że pilot An-148 informował kontrolerów lotu o usterce technicznej.

Rosyjskie media cytują wypowiedź kontrolera lotów, który prowadził An-148: Samolot wystartował zgodnie z planem, otrzymał zgodę na skorzystanie z korytarza 110. Nagle w korytarzu 70 samolot zaczął się obniżać, nie nawiązał już łączności, nie odpowiadał na pytania kontrolera.

Władze obwodu orenburskiego, leżącego we wschodniej Rosji, poinformowały, że na pokładzie znajdowało się ponad 60 mieszkańców tego regionu. W obwodzie poniedziałek ogłoszono dniem żałoby.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiadomił, że w związku z katastrofą prezydent Władimir Putin przeniósł zaplanowaną na poniedziałek roboczą wizytę w Soczi, gdzie miał spotkać się z palestyńskim przywódcą Mahmudem Abbasem.

Według doniesień medialnych rozbita maszyna miała niespełna osiem lat; w listopadzie zeszłego roku kontrola wykazała nieprawidłowości w jej eksploatacji.

An-148 to samolot regionalny, przeznaczony do przewozu 80 pasażerów na odległości do 4400 km. W Rosji maszyny tego typu są użytkowane przez służby państwowe, m.in. ministerstwo obrony. Samolot An-148 koncernu Antonow wykorzystywany jest przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę.

Saratowskie Linie Lotnicze działają od 1994 roku, obsługują połączenia wewnątrz Rosji. Należą do 20 największych rosyjskich przewoźników. W 2017 roku firma odnotowała wzrost liczby pasażerów do ponad 796 tys. osób. Przewoźnik dysponował łącznie 13 samolotami.