- Po sprawdzeniu strefy, w której rozbił się samolot, zostaliśmy poinformowani, że wszystkie osoby będące na jego pokładzie poniosły śmierć - powiedział rzecznik. Samolotem leciało 60 pasażerów, w tym jedno dziecko, i 6 członków załogi.

Do katastrofy samolotu, który wyruszył z Teheranu do leżącego na południowym zachodzie kraju Jasudżu, doszło w okolicach miasta Semirom, w prowincji Isfahan. Jak powiedział Tabatai, samolot rozbił się na górze Dena, w górach Zagros, ok. 500 km na południe od Teheranu i jedynie 25 km od celu podróży.

Ze względu na gęstą mgłę ekipy ratownicze mają trudności z dotarciem na miejsce. Wysłano tam śmigłowce, ponieważ karetki pogotowia nie mogą dojechać do tego górzystego rejonu. Na miejsce udają się również pracownicy irańskiego Czerwonego Krzyża.

Władze zapowiedziały śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy. Rzecznik irańskich służb ratowniczych, cytowany przez agencję prasową ISNA, powiedział, że maszyna zniknęła z radarów po ok. 20 minutach od startu. Na razie nie podano więcej szczegółów.

Rozbity samolot należał do mającej siedzibę w Teheranie linii Aseman, która obsługuje połączenia krajowe w Iranie oraz loty międzynarodowe. Nie lata jednak bezpośrednio do UE, jako że objęta jest zakazem lotów do Wspólnoty. Według AP te linie lotnicze specjalizują się w lotach do trudno dostępnych rejonów kraju.

AP zauważa ponadto, że komercyjna flota Iranu przez lata starzała się ze względu na międzynarodowe sankcje, jakimi objęty był Iran, a w ostatnich latach często dochodziło tam do wypadków samolotów. W sierpniu 2014 r. w katastrofie samolotu w okolicy Teheranu zginęło 40 osób, a w 2011 roku na północy kraju - 77 osób.

Po podpisaniu 2015 r. porozumienia nuklearnego, które ogranicza program atomowy Teheranu w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych, Iran podpisał umowy z Airbusem i Boeingiem na zakup w sumie prawie 200 samolotów pasażerskich.