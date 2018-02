Kampania mająca pozyskiwać Żydów w USA przeciwko polskiej ustawie o Holokauście (nowelizacja ustawy o IPN – PAP) zawiera pewną liczbę historycznych nieścisłości, a także sformułowania takie jak "polski Holokaust", które Yad Vashem uważa za niedopuszczalne. Cieszymy się, że inicjatorzy tej kampanii zdjęli ten film - podkreślił Yad Vashem na Twitterze.

W kadrze rozpoczynającym krótki film wideo pojawiał się napis w języku hebrajskim i angielskim: Polsko, nigdy nie pozwolimy ci, abyś negowała Holokaust.

Pójdę do więzienia za to, co zamierzam zrobić - mówi młody mężczyzna na początku filmu. Zostanę zamknięta - wtóruje mu młoda dziewczyna. Zastanawiam się, czy mają piwo w polskich więzieniach - pyta inny młody mężczyzna. Będę za nimi tęsknić, kiedy mnie nie będzie - mówi kobieta w średnim wieku siedząca z dwoma synami na kanapie. Z kolei starszy mężczyzna wypowiada słowa: Żadne polskie więzienie nie może mnie dzisiaj przestraszyć. Następnie wszyscy wypowiadają słowa: polski Holokaust.

Kampania inicjowana tym klipem wzywała USA do zawieszenia wszelkich stosunków z Polską "w imieniu 6 milionów Żydów" i uruchamiała zbieranie podpisów pod petycją pod hasłem: Ja również opowiadam się za zawieszeniem stosunków z Polską do czasu uchylenia "polskiego prawa negującego Holokaust!".

Klip został już usunięty z serwisu YouTube.