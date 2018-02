Szeryf Scott Israel z okręgu Broward zdecydował się zawiesić na czas wewnętrznego dochodzenia, uzbrojonego zastępcę szeryfa, który był przydzielony do szkoły w Parkland. Jak bowiem wykazały zarówno zezania świadków, jak i kamery monitoringu, Scott Peterson nie zareagował na strzelaninę w szkole - informuje CNN. Zgłosił się jedynie przez radio, a potem tylko stał przed budynkiem, czekając na wsparcie.

Zobaczyłem zastępcę, jak staje przed budynkiem, ale nie wkracza do środka - mówił na konferencji prasowej szeryf Israel. Powinien wkroczyć i zastrzelić mordercę - dodaje. Jestem zdruzgotany, brak mi słów, te rodziny stracił dzieci, zabito nauczycieli, byłem na pogrzebach... Nie ma słów, by opisać co czuję- dodawał szeryf, opisując swoje uczucia po zobaczeniu filmów pokazujących zachowania Petersona.

Sam Scott Peterson został zastępcą szeryfa w 1985. Jegołużba była bez zarzutu, zdobył nawet kilka nagród "zastępcy szeryfa roku", a w 2015 szeryf Israel, wręczając mu nagrodę po 30 latach służby, stawiał go za wzór innym pracownikom swojego biura.